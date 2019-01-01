محافظ البحيرة يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بزيادة تتراوح بين 10 و 16%

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة انتظام العمل والتزام السائقين والركاب بالتعريفة الجديدة ، مشيراً إلى إنه فور الإعلان عن الأسعار الجديدة للمحروقات تم التوجيه بوضع لافتات بالتعريفة الجديدة والتى حددتها اللجنة المختصة سواء أجرة الميكروباص أو تعريفة السرفيس والتاكسى فى النقل الداخلى فى جميع المواقف الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة، على جميع الخطوط كما تم وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة للركوب على كل سيارة.

وصرح آمنة أن التعريفة الجديدة للركوب تم زيادتها بنسبة من 10 إلى 16 % وإن هناك رقابة مستمرة من جميع الجهات لمتابعة تطبيق تلك الزيادة دون مغالاة.

هذا ويؤكد المحافظ على حتمية تلك الخطوة والتى تأتي ضمن برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجية الدعم لمستحقية ، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين .

من الجدير بالذكر إنه فور إعلان الحكومة عن الزيادة الجديدة لأسعار الوقود قام اللواء هشام آمنة بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وربطها بغرف العمليات الفرعية بنطاق المراكز والمدن لدراسة نتائج وآثار قرار رفع أسعار المحروقات من كافة الجوانب لتحديد قيمة الزيادة فى تعريفة أجرة الركوب بما يضمن الحفاظ على المصلحة العامة للطرفين سواء السائقين وأصحاب السيارات أو المواطنين الذين يستقلون المركبات مع الأخذ فى الإعتبار عدم الإستغلال أو المغالاة على المواطنين كما تم تشكيل لجان داخل كل موقف من مسؤلى المرور والأمن والوحدات المحلية وإدارة المواقف للمتابعة الميدانية وتم ربط جميع المواقف بشاشة فيديو لمراقبة لرصد الموقف أولا بأول داخل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام .