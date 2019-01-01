«البنتاجون» يكشف سبب غياب قادة الجيش عن العرض العسكرى في عيد الاستقلال

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، بجيش بلاده وبتاريخ أمريكا في القرنين والنصف الماضيين، متعهدا بـ"غرس العلم الأمريكي" على كوكب المريخ، خلال الاحتفال بعيد الاستقلال في واشنطن الذى شهد عرضا عسكريا هو الأول من نوعه منذ عهد الرئيس الأمريكى الراحل هاري ترومان فى عام 1951، غاب عنه قادة الجيش الأمريكى.

وقال ترامب، في خطابه على وقع تصفيق آلاف المشاركين في الاحتفال: "يا له من بلد عظيم، بالنسبة للأمريكيين، لا شيء مستحيل"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ووعد ترامب بأن ترسل الولايات المتحدة قريباً رجالاً إلى القمر، وأن تذهب أبعد من ذلك لـ"غرس العلم الأمريكي على المريخ". وأضاف: "سنكون دائمًا الشعب الذي هزم طاغية وعبر قارة وحقق إنجازات في العلوم وحلّق إلى الفضاء وارتفع إلى السماء، لأننا لن ننسى أبدًا أننا أمريكيون والمستقبل ملكنا".

وحلقت طائرات مقاتلة بما فيها طائرات شبح من طراز "بي-2" التي نادراً ما تظهر في أجواء وسط العاصمة الأمريكية حيث جرى الاحتفال الذي استغرق أقل من ساعة.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن قادة الجيش والبحرية والقوات الجوية وسلاح المارينز تغيبوا عن خطاب ترامب بسبب "تضارب في المواعيد"، وفقا لصحيفة "تايمز" البريطانية.

ولم يحضر الخطاب إلا وزير الدفاع بالوكالة مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد، وغاب الأعضاء الكبار في المجلس العسكري الأعلى الأمريكي، الذين ناب عنهم وكلاؤهم.