المستشار التجاري بالبيت الأبيض: الاتفاق التجاري بين أمريكا والصين سيستغرق وقتا

قال المستشار التجاري بالبيت الأبيض بيتر نافارو لشبكة سي إن إن الأمريكية اليوم الجمعة إن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر " ينخرط مجددا فى " مفاوضات مع ممثلين صينيين وأن التوصل لاتفاق "سوف يستغرق وقتا".

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قال نافارو إن الرئيس دونالد ترامب سمح ببيع رقائق " من نوع عادي وغير متطورة " لا تشكل تهديدا على الأمن القومي إلى شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات، مضيفا أن الإدارة الأمريكية ستضمن ألا ينتهي المطاف بشركة هواوي بأن تكون مهيمنة على البنية التحتية للجيل الخامس للاتصالات في الولايات المتحدة.

وذكر أن هواوي هي "عنصر فاعل سيئ" وتستمر في أن تكون على قائمة وزارة التجارة الأمريكية التى يطلق عليها " قائمة الكيانات " .

وقال نافارو إنه لا يزال يؤيد دعوة ترامب لمجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي "البنك المركزي" بخفض أسعار الفائدة بعدما صدر تقرير الوظائف، إذ أن من شأن خفض الفائدة أن يبقي الاقتصاد مستمرا في النمو.