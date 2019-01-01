تمثال لإلفيس بريسلي عند إشارة مرور في باد نويهايم بألمانيا

قررت مدينة باد نيوهايم بولاية هيسن وسط ألمانيا وضع هيكل يمثل "ملك الروك اند رول" إلفيس بريسلي عند إشارة مرور للمشاة.

وقالت جمعية السياحة والتسوق بالمدينة، الخميس، إن هذا الأمر جاء بناء على طلب المعجبين الذين طرحوا الفكرة على إدارة المدينة، مشيرة إلى أن الإشارة بدأت العمل اليوم في الثانية بعد الظهر.

كان المغني الشهير عمل منذ أكتوبر 1958 وحتى مارس 1960 جنديا أمريكيا في مدينة فريدبيرج المجاورة، وأقام خلال تلك الفترة في باد نويهايم.

وتتنافس هاتان المدينتان عن أحقية كل منهما بالاحتفاء ببريسلي الذي توفي عام 1977، حيث صنعت مدينة فريدبيرج عدة إشارات مرور في هيئة إلفيس بريسلي: ويبين شكل مصغر لبريسلي منذ ديسمبر الماضي وقوفه مع الإشارة الحمراء، بينما ينطلق بهزة خاصرته الشهيرة عند اللون الأخضر علامة على الانطلاق.

أما باد نويهايم فستتخذ عناصر أخرى من بريسلي كما أعلنت جمعية السياحة هناك، حيث قالت: "إلفيس عندنا سيحمل جيتارا في يده".

تتخذ عديد من المدن الألمانية أشكال شخصيات تاريخية واجتماعية شهيرة لتكون رمزا عند إشارات مرور منطقة المشاة كما في هاملن، التي وضعت صورة صائد الفئران الشهير والذي ارتبط باسمها، وإمدن التي وضعت صورة أوتو فالكيس.