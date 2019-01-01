4 فاعليات لـ«الهجرة» لدعم التواصل مع المصريين بالخارج يوليو الجاري

إطلاق مؤتمر «الكيانات المصرية» الأسبوع المقبل.. وتنظيم معسكر «ويل سبرنج» بشرم الشيخ



وضعت وزارة الهجرة، التصور النهائى لعدة فاعليات تطلقها خلال شهر يوليو الحالى، بهدف دعم التواصل مع المصريين بالخارج، وإشراك الجاليات المصرية فى المشروعات القومية والتنموية التى تنفذها الدولة.

وتبدأ الفاعليات بإطلاق مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، خلال يومى 12 و13 من شهر يوليو الجارى، بعد تغيير موعد إطلاقه المقرر فى إبريل الماضى، استجابة لمطلب عدد كبير من المصريين فى الخارج ممثلى الكيانات بعقد المنتدى تزامنا مع الإجازة الصيفية حتى يتمكنوا من المشاركة.

وأكدت الوزارة، أمس، أن الهدف من المؤتمر «تعزيز التواصل المباشر بين المصريين بالخارج والدولة والجهات الحكومية المختلفة، لخلق جسور من التواصل المباشر، وضمان آلية مؤسسية لتوحيد المفاهيم الوطنية، والاستفادة من أطروحات الكيانات ومقترحاتهم فى الاستثمار بمصر وخدمة المشروعات القومية والسياحة، فضلا عن مناقشة مقترح إنشاء صندوق استثمارى بالخارج».

وتنظم الوزارة معسكر النسخة الثالثة من معسكر «ويل سبرنج» فى الفترة من 14 حتى 19 يوليو الجارى فى شرم الشيخ تحت شعار «Come with a friend»، لافتة إلى أن النسخة المقبلة من المعسكر ستخصص للأطفال من أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج، لتعميق الهوية والانتماء، وغرس الحس الوطنى فى الأطفال.

وتستعد الوزارة بالتعاون مع وزارات «الثقافة والآثار والتضامن الاجتماعى» لإعداد برنامج الاحتفال بشهر الحضارة والتراث المصرى فى كندا خلال يوليو الجارى؛ عقب موافقة برلمان أونتاريو الكندى على القرار.

وتختتم الوزارة فعالياتها بالنسخة الخامسة من مؤتمرات «مصر تستطيع»؛ حيث خصصت الوزارة النسخة المقبلة لمناقشة قضايا الاستثمار.

وفى سياق آخر، استقبلت وزارة الهجرة، أمس؛ الخبيرة المصرية بألمانيا إيرين استمالك، استشارى الهندسة البيئية ونائبة رئيس الهيئة الألمانية للتعاون الدولى، لبحث سبل التعاون والاستفادة من خبراتها العملية فى هذا المجال المهم.

وأعربت الوزارة عن سعادتها بما تحققه استمالك، من نجاحات فى مجال البيئة بألمانيا، موضحة أنها ستتولى التنسيق بين وزارة البيئة والخبيرة المصرية إيرين استمالك لبحث كيفية الاستفادة من خبراتها وتجاربها فى مجال الهندسة البيئية.

من جانبها، قالت استمالك: إنها على استعداد لتقديم خبراتها فى مجال الهندسة البيئية وفق احتياجات الداخل المصرى، مضيفة أن هناك رغبة من الجانب الألمانى لإيجاد سبل للتعاون المشترك مع مصر فى مجالات البيئة وتبادل الخبرات فى هذا الملف.