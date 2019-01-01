الموسيقار يحيى خليل يتذكر محطات الرحلة مع صديق العمر عزت أبو عوف

عمر خورشيد كان السبب فى تعارفنا.. واشترك معى فى تأسيس أول فريق جاز مصرى وهو فى الثانية عشرة من عمره



«علاقتنا بدأت منذ الطفولة وجمعنا حب الموسيقى والفن».. هكذا بدأ الموسيقار يحيى خليل الحديث عن علاقة طويلة ربطته بالفنان الراحل عز أبو عوف، والذى وافه الأجل الإثنين الماضى.

وقال خليل فى حديث لـ«الشروق» إنه منذ ستينيات القرن الماضى لم تنقطع العلاقة بينهما فدائما هناك اتصالات تليفونية، ولقاءات من آن لآخر وسط انشغال كل منهما بمشروعه الفنى، وحتى قبل دخول أبو عوف إلى العناية المركزة كان على اتصال به، وكان يزوره فى بيت شقيقته فى الزمالك ويقضى معه بضع ساعات يتحدثان فيها عن الفن ويسترجعان الذكريات ويضحكان على مواقف وحكايات من زمن ماضٍ.

ويشير عازف الجاز الشهير إلى بداية العلاقة بينهما، والتى كان السبب فيها عازف الجيتار الراحل عمر خورشد، فبينما كان يبحث عن عازف بيانو ماهر ليكمل به مربع أول فرقة جاز مصرية، وهى «كايرو جاز كوارتيت» التى كان يؤسسها مع عدد من العزفين المهتمين بموسيقى الجاز، هم إيلى النجار، عثمان كريم، وقام خورشد بترشيح عزت أبو عوف، وقال عنه إنه عازف موهوب جدا، ولكن المشكلة أنه صغير السن، فكان وقتها فى الثانية عشرة من عمره.. ورتب لهما لقاء فى اليوم التالى بنادى الجزيرة، وبعدها مباشرة قام بضمه للفريق رغم صغر سنه لأنه رأى فيه موهبة كبيرة، ومن هنا بدأت علاقة صداقة متينة، وكانا يلتقيان يوميا ليلعبا الموسيقا معا إما فى الزمالك ببيت عزت أو فى مصر الجديدة عند يحيى.

وأضاف خليل أنه بعد ذلك سافر إلى أمريكا لدراسة الموسيقى، ولكن ظلت علاقته ممتدة مع أبو عوف، والذى كان يلتقيه كلما حضر لمصر، وحيث كانا يشتركا معا فى لعب الموسيقى رغم ابتعاده عن الجاز واتجاهه للموسيقى الخفيفة، وشارك فى فرقتى «الكاتس» و«له بيتى شا»، ولكنها كانت لقاءات أصدقاء يتبادلان خلالها الحوارات الفنية ويستمعان للموسيقى لساعات طويلة.

وعن بتجربة «الفور إم» الغنائية التى قدمها أبو عوف مع شقيقاته الأربع مها وميرفت ومى ومنال، قال يحيى خليل إن أبو عوف كان محبا للأضواء والنجاح، ودائما كان يبحث عن الجديد الذى يضعه فى بؤرة الضوء، ومن هنا جاءت فكرة «الفور إم» مختلفة عن باقى الفرق التى ظهرت فى تلك الفترة لتقدم الأغنية العربية بشكل جديد.

وأشار إلى أنه ساند تجربة «الفور إم» وقام بترتيب لقاء بين عزت أبو عوف وعاطف منتصر منتج ألبومه الفريق، معلقا بأنه كان سعيدا جدا بنجاح الفريق والانتشار الكبير الذى حققه.

وبرر يحيى خلال اتجاه عزت أبو عوف إلى السينما والتليفزيون إلى تركيبته الشخصية، فهو شخص صاحب كاريزما، ويحب الأضواء، ويجيد التعامل معها، وعندما جاءت فرصة العمل فيها وجد فيها البريق الذى يناسب أسلوب حياته.

وقال: «عزت نجح فى مجال السينما لأنه شخص صاحب ثقافة راقية، يجيد إدارة العلاقات بالآخرين، فهو ودود بطبيعته شديد الأدب والاحترام والرقى، ومن هنا كان التعامل معه مريحا لكل من يعمل معه».

وأضاف أنه طوال علاقتهما الممتدة لسنوات طويلة لم يذكر أن كان بينهما خلاف أو ما شابه، وليظل عزت أبو عوف بالنسبة له صديق الطفولة ورفيق مشوار الحياة، وذكرى تعيش فى القلب وللأبد.