محافظ بني سويف: الوضع مستقر بمحطات الوقود بعد تحريك الأسعار

تابع المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، حالة محطات الوقود على مستوى مدن وميادين المحافظة من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية الدائمة واللجان الميدانية التي شكلها المحافظ لهذا الغرض، وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية ولحين إقرار تعريفة الركوب الجديدة.

واستعرض المحافظ مع إدارة الأزمات واللجان المشكلة ورؤساء الوحدات المحلية وإدارة المواقف والأجهزة المعنية من المرور ومباحث المرور والتموين ومباحث التموين والمواقف، الإجراءات المنفذة لضمان انضباط الخدمة بفحص الكميات الموجودة بمحطات الوقود وجردها قبل بدء تطبيق الزيادات الجديدة بعد إقرارها من التاسعة صباح اليوم، ومع كافة صور التلاعب واحتكار السلع التموينية، ومتابعة استقرار الوضع بمواقف السيارات الأجرة بكافة أنواعها بالمدن والقرى.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات المكثفة على محطات تموين الوقود على مستوى المحافظة لوقف أي تجاوزات أو محاولات لتخزين البنزين والسولار.

وأكد محافظ بني سويف أنه عقب إقرار تعريفة الركوب سيجرى وضعها بأماكن ظاهرة على المواقف ولصقها على زجاج السيارات ليعرفها المواطن، وسيكون هناك متابعة أولا بأول للمواقف، فضلا عن الإعلان عن خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم، تحريك أسعار الوقود، اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.