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الآثار تعلن فتح المتاحف لجماهير أمم أفريقيا بالأسعار المحلية

د ب أ
نشر فى : الجمعة 5 يوليه 2019 - 1:11 م | آخر تحديث : الجمعة 5 يوليه 2019 - 1:11 م

أعلن وزير الآثار، السماح بدخول الجماهير الأفريقية متاحف مصر وكافة المناطق السياحية بنفس الرسوم المالية المقررة للمصريين وذلك بمناسبة كأس الأمم الأفريقية توتال مصر 2019 وكذلك رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي .

وقال الوزير، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة إن القرار يستمر حتي نهاية العام الجاري.

وأبدى الوزير، سعادته بتواجد أعداد كبيرة من الأجانب في مصر لحضور بطولة الأمم الأفريقية، مؤكدا أن مصر أبهرت العالم في حفل قرعة البطولة بمنطقة الأهرامات ثم تنظيم أفضل نسخة للبطولة.

يذكر أن البطولة بدأت في الحادي والعشرين من الشهر الماضي وتختتم في التاسع عشر من الشهر الجاري.

ومصر صاحبة الرقم القياسي بالفوز بالبطولة برصيد سبعة القاب.


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