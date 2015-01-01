فوزي البنزرتي في طريقه للعودة إلى النجم الساحلي

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ذكرت تقارير إعلامية في تونس اليوم الجمعة عن تعاقد وشيك بين المدرب المخضرم فوزي البنزرتي وفريق النجم الساحلي لكرة القدم.

وأعلنت مصادر لإذاعة "جوهرة" الخاصة في مدينة سوسة، عن وجود اتفاق مبدئي بين المدرب وفريق النجم، يتوقع أن يتوج بتوقيع العقد مساء اليوم الجمعة إثر اجتماع بين البنزرتي ورئيس النادي رضا شرف الدين.

وخاض البنزرتي عدة تجارب سابقة مع النجم حيث قاده لإحراز لقب الدوري في مناسبتين (1987 و2016) وكأس تونس (2015) وكأس الاتحاد الافريقي في مناسبتين (2006 و2015).

وكان البنزرتي /69 عاما/ قاد الوداد البيضاوي المغربي للفوز بلقب الدوري المغربي والوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الأخيرة ضد الترجي.

ولايزال مصير مباراة الإياب التي توقفت في تونس معلقا في انتظار ما ستقرره محكمة التحكيم الرياضي (كاس).

وأقام النجم أول أمس الأربعاء حفل تكريم على شرف مدربه السابق الفرنسي روجي لومار الذي أشرف على الفريق منذ ديسمبر الماضي، وقاده إلى إحراز لقب كأس العرب للأندية الأبطال واحتلال المركز الثاني في الدوري والتأهل إلى نهائي كأس تونس ضد الصفاقسي.