200 عام على قصة «اللصوص الأربعة»

200 عام مرت على القصص الخيالية للأخوين غريم ومازالت تُلهم الفنانين، خصوصاً قصة الحيوانات الأربعة الهاربة من صاحبها. والتي تتعلق بالبحث عن الكرامة المهدورة. القصة ألهمت فنانين تعرض أعمالهم في مدينة بريمن.

"الحب ينقذ الحياة"

التمثالان من أعمال الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان، يوضحان طبيعة العمل الجماعي للموسيقيين الأربعة في مدينة بريمن. عملهم دفعهم لتشكيل هرم من اللصوص. التمثالان من وحي قصص الاخوين غريم، إذ يهرب حمار وكلب وقطة وديك من منزل، بسبب معاملة صاحبه السيئة، ويشكلون عصابة لصوص في مدينة بريمن ويعملون أيضاً كموسيقيين.

حيوانات اسطنبول

التقطت الفنانة "آيسي إركمن" قرابة 30 ألف صورة، لحمير، وكلاب، وقطط، وديكة في مدينة اسطنبول، ثم وزعت الصور على المارة في شوارع مدينة بريمن في عام 2003، وكان مشروع "أحدهم مفقود 2003"، ضمنَ عمل هادف إلى تعزيز المشاركة التفاعلية بالمواضيع التي تتعلق بالموسيقيين الأربعة في مدينة بريمن.

الجلوس

خمسة حيوانات تجلس فوق بعضها البعض، يرى بعض الناس في هذا العمل شكلاً من أشكال الحياة التي لاحراك فيها، بينما يراها البعض الآخر بأنها أشبه بصور بشخصيات وايت ديزني الكارتونية. التمثال للفنان الأمريكي جيف كونز، والعمل مستوحى من حيوانات بريمن المتمردة. أنجزت تماثيل هذه الحيوانات في ورشة الحفر على الخشب في جنوب "تيرول" حيث تُنحت عادة وتصنع و تُرسم الأيقونات الدينية.

يانوش

لطالما كان "يانوش" مؤلف قصص الأطفال الألمانية المصورة أحد أكثر المؤلفين المحبوبين في ألمانيا. من بين قصص "يانوش" قصة: "كم أنت جميلة يا بنما". وقصة: "عرين النمر" التي أدرجت في مناهج دور الحضانة في جميع أنحاء العالم. هنا يُعيد الكاتب تفسير قصة الأخوين غريم المصورة والملونة التي تصور الحيوانات وهي في طريقها إلى مدينة بريمن.

سيارات

بدلاً من الحيوانات صنع الفنان "مارتن فاندين إياندي" هرما من السيارات. السيارات السوفيتية من جمهورية لاتفيا. في عام 1985 أعلن عن توأمة عاصمة لاتفيا مدينة ريغا ومدينة بريمن.

السحق

الفنان الكوري الجنوبي "جيم هونغ سوك" وضع موسيقيي مدينة بريمن الأربعة وكأنهم يسحقون بعضهم البعض، ليعكس الحالة غير المستقرة للشخصيات في الحكايات الخيالية للأخوين غريم. تحتفل مدينة بريمن بالذكرى المئتين لصدور قصص الأخوين. ويستمر المعرض الفني في المدينة في استقبال زواره حتى الأول من سبتمبر/ أيلول 2019.