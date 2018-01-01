محافظ أسيوط: تنفيذ 7 قرارات إزالة لتعديات بالغنايم

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حملات إزالة مخالفات البناء على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بمراكز وقرى ونجوع المحافظة مستمرة طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك بالتنسيق بين كل الجهات المعنية، على أن يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير محاضر جنح طوارئ لهم وإحالتها للنيابة العسكرية، بناء على تعليمات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية للحفاظ على حقوق الدولة وحماية الأملاك العامة والأراضي الزراعية.

وأوضح أن سكرتير مساعد المحافظة قد ترأس حملة لإزالة تعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة وخط تنظيم بمركز الغنايم، مؤكدا استمرار حملة الإزالة بصفة دورية لإزالة كل التعديات ومخالفات البناء خاصة المبنية على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة أولًا بأول دون تقاعس أو تهاون.

وترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة، حملة مكبرة لإزالة بعض التعديات ومخالفات البناء بمركز الغنايم بمشاركة جاد الله مشرف رئيس مركز ومدينة الغنايم، ونواب ومساعدي المركز ورؤساء الوحدات القروية ومسئولي أملاك الدولة والجمعيات الزراعية والإشغالات والحملة الميكانيكية وقوات الأمن للتصدي بكل قوة وحسم للبناء العشوائي، وتم تنفيذ 7 قرارات إزالة صادرة لبعض المخالفات والتعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة وخط التنظيم.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بإزالة كل مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية، وأعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة والتعامل الفوري معها وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.