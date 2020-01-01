قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن إصابات الفيروس مستقرة إلى حد كبير خلال الفترة الأخيرة، لافتة إلى أنها «أمر مبشر باستقرار الأوضاع».

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس السبت، أن الأرقام المسجلة ضمن المستويات المتوقعة إلى حد كبير، مشيرة إلى أنها أقل من الأرقام التي توقعتها الوزارة سابقًا.

وأعربت عن أمنياتها أن تكون الفترة الحالية ثبات قمة الذروة لكورونا المستجد، ثم تبدأ الإصابات في الهبوط ومرور الموجة الأولى من الإصابات، قائلة إن معدلات الشفاء معقولة مقارنة بالمعدلات العالمية.

وأوضحت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن هناك ارتفاعًا في أرقام نسب الشفاء وزيادة معدلاتها في مصر، مضيفة أن نسب الإصابات التي تعاني مشاكل أصبحت أقل مما كانت عليه في بداية الجائحة.

وشددت على أهمية الاهتمام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي، منوهة أن الاستهانة قد تؤدي إلى نوع من أنواع الانتكاسة بالنسبة لوضع الوباء في مصر.

ولفتت «العسال» إلى أن نسب الوفيات في مصر ضمن المعدلات المقبولة عالميًا، مستطردة أن الوزارة تدفع بتقليل أعداد الوفيات، عبر سعيها لعلاج الحالات الشديدة والحرجة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن تسجيل 1324 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 74 ألفًا و35 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 79 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء؛ ليصبح 20 ألفًا و103 متعافين.