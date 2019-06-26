شاب يصيب شرطيين ألمانيين بسيارته أثناء فراره

أصاب شاب شرطيين ألمانيين أثناء فراره بسيارته في مدينة فولفسبورج اليوم الأحد.

وصدم الشاب (27 عاما) بسيارته سيارة الشرطيين 22 و27 عاما) اللذين تم نقلهما إلى المستشفى.

وكانت الشرطة طلبت من الشاب التوقف للتفتيش على أحد الطرق السريعة قبل ظهر اليوم، لكنه سار بسرعة تضاعف الحد الأقصى المسموح به مواصلا طريقه إلى فولفسبورج.

وفي أعقاب الاصطدام بسيارة الشرطة، واصل الشاب سيره بسيارته وقد تضررت جراء الاصطدام ثم قفز منها لاحقا قبل أن يتم القبض عليه.

وقد تبين أن سيارة الشاب تم سرقتها في مدينة دورتموند، وعثرت الشرطة داخل السيارة على مخدرات وقد تحررت محاضر ضد الشاب بتهمة ارتكاب عدة جرائم.