«القومي للمرأة» يشكر الأزهر والإفتاء على موقفهما من ظاهرة التحرش الجنسي

المجلس طالب أيضا بعض الدعاة بالتوقف عن إصدار فتاوى مضرة بالمجتمع

قدمت رئيس المجلس القومي للمرأة، مايا مرسي، الشكر للأزهر الشريف ودار الإفتاء لرفضهم كل أنواع التحرش الجنسي؛ فضلا عن إصدار فتوى بتحريم التحرش الجنسي.

وقالت مرسي، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، موجهة حديثها إلى بعض الدعاة: "ياريت من يدّعون أنهم شيوخ أو دعاة يذاكروا شوية قبل ما يطلعوا علينا بفتاوي تضر المجتمع إذا لم يكن دوركم إصلاحي وتوعوي وفي صحيح الدين الحنيف ابتعدوا وكفوا آذاكم عنا".

ومن جهتها، قالت أمل عبد المنعم، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمراَة، إن مكتب الشكاوى يتابع الجروب الخاص بالفتيات اللاتي تعرضن للتحرش منذ عمله ويتابع التطورات الخاصة به وعقب ذلك استقبلنا رسائل من البنات على كل مواقع المكتب.

وأوضحت عبد المنعم، أن واقعة التحرش الأخيرة التي حدثت في المجتمع المصري جعلت هناك نوع من أنواع الحراك، مضيفة أن هناك الكثير من البنات قمن بالاتصال بنا على رقمنا 15115 وقمن بالاستفسار عن كيفية تقديم البلاغ وعن الأدلة اللازمة لإتمام كافة الإجراءات.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة تقدم أمس، ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى الواقعة الشهيرة التى أثيرت مؤخراً على موقع التواصل الإجتماعي (انستجرام)، وقيام مجموعة من الفتيات منذ بضعة أيام بإنشاء جروب على هذا الموقع لتجميع أدلة اتهام ضد شاب، يتضمن سرد شهادات الفتيات على وقائع اغتصاب عديدة قام بها الشاب، ووقائع تحرش جنسى بالفتيات، فضلاً عن رسائل نصية وصوتية خادشة للحياء قام الشاب بإرسالها إلى العديد من الفتيات.