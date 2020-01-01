مقتل وإصابة 6 من أفراد الشرطة في انفجار غربي أفغانستان

أعلن مسئولون محليون في أفغانستان، مقتل 3 على الأقل من أفراد الشرطة وإصابة 3 آخرين، في انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق في منطقة كوهستان بمدينة هيرات الكائنة غربي البلاد.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم الأحد، عن أمين الله حفت بالا حاكم منطقة كوهستان، إن الحادث وقع على بعد حوالي مائة كيلومتر من مدينة هيرات، حيث مرت سيارة شرطة على قنبلة مزروعة على جانب الطريق، لافتا إلى أن حركة طالبان تقوم بزراعة هذه القنابل لاستهداف قوات الأمن.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لم يصدر بعد تعليق من طالبان حول الحادث.