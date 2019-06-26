حملة مرور على المقاهي والمطاعم بأسوان ضمن مواجهة كورونا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان اليوم الأحد، حملة مشتركة مع مكتب شؤون البيئة بالوحدة المحلية ومديرية الصحة والطب الوقائي، استهدفت المرور الميدانى المفاجئ على المقاهي والكافتيريات والمطاعم.

وتم المرور على 57 منشأة، وتم تحرير 31 إنذارا لبعض المنشآت و9 محاضر بيئة، فيما تم مصادرة 32 كجم من اللحوم المفرومة، وتم إعدام 37 كجم من اللحوم المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بجانب تحرير 18 محضر شهادة صحية، وبالتوازي مع ذلك قام الطب الوقائي بتحرير 37 إنذارا لعدد من المنشأت لعدم اتباع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتنظيم الحملات المكبرة لمتابعة منظومة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.