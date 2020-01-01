ارتفاع القيمة السوقية للأسهم السعودية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد أن القيمة السوقية للأسهم ارتفعت بنسبة 7ر0% لتصل إلى 7ر8332 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي ،مشيرة إلى أن ملكية المستثمر الأجنبي تشكل 08ر2% منها.(الدولار يساوي 75ر3ريال).

وأعلنت السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الـحد مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة بلغ 7ر8332 مليار ريال نهاية الأسبوع المنتهي في الثاني من يوليو الجاري ، بارتفاع نسبته 73ر0% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وأوضحت أن قيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" شكّلت ما نسبته 08ر2% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في الثاني من الشهر الجاري.