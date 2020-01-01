ارتفاع القيمة السوقية للأسهم السعودية

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد أن القيمة السوقية للأسهم ارتفعت بنسبة 7ر0% لتصل إلى 7ر8332 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي ،مشيرة إلى أن ملكية المستثمر الأجنبي تشكل 08ر2% منها.(الدولار يساوي 75ر3ريال).
وأعلنت السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الـحد مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة بلغ 7ر8332 مليار ريال نهاية الأسبوع المنتهي في الثاني من يوليو الجاري ، بارتفاع نسبته 73ر0% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.
وأوضحت أن قيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" شكّلت ما نسبته 08ر2% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في الثاني من الشهر الجاري.