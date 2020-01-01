 ارتفاع القيمة السوقية للأسهم السعودية - بوابة الشروق
الأحد 5 يوليه 2020 11:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

ارتفاع القيمة السوقية للأسهم السعودية

(د ب ا)
نشر في: الأحد 5 يوليه 2020 - 11:48 م | آخر تحديث: الأحد 5 يوليه 2020 - 11:48 م

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد أن القيمة السوقية للأسهم ارتفعت بنسبة 7ر0% لتصل إلى 7ر8332 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي ،مشيرة إلى أن ملكية المستثمر الأجنبي تشكل 08ر2% منها.(الدولار يساوي 75ر3ريال).

وأعلنت السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الـحد مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة بلغ 7ر8332 مليار ريال نهاية الأسبوع المنتهي في الثاني من يوليو الجاري ، بارتفاع نسبته 73ر0% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وأوضحت أن قيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" شكّلت ما نسبته 08ر2% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في الثاني من الشهر الجاري.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك