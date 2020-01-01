تقرير: رولز-رويس تعتزم إدخال تغييرات على نظام التقاعد لتوفير الأموال النقدية

أفادت صحيفة "صنداي تلجراف" البريطانية اليوم الأحد بأن شركة "رولز-رويس" تسعى لتوفير مئات الملايين من الجنيهات الإسترليني عن طريق استكمال برنامج لتغيير نظام التقاعد قبل أربع سنوات من الموعد الذي كان مخططا له.

وذكرت الصحيفة، أنه يمكن للشركة أن توفر 500 مليون جنيه إسترليني (624 مليون دولار) إذا ما توافق الأمناء ومستحقو المعاشات على التغييرات. وكانت الشركة خصصت أكثر من 150 مليون جنيه استرليني للخطة في السنة المالية الماضية.

وأضافت الصحيفة أن الشركة بدأت في استشارة الأعضاء وممثلي العاملين بشأن خططها.

وتواجه الشركة البريطانية المصنعة لمحركات الطائرات أزمة على غرار الأزمة الواسعة التي يشهدها قطاع الطيران في ظل جائحة كورونا.

تأتي الأنباء عن مشاورات تغيير نظام التقاعد بعد يومين من تقرير لوكالة "بلومبرج" للأنباء أفاد بأن الشركة تستكشف خيارات لجمع أموال يمكن أن تتضمن قيام الشركة ببيع أسهم بقيمة تصل إلى ملياري جنيه إسترليني أو بيع أصول.

وأعلنت الشركة في مايو الماضي شطب تسعة آلاف وظيفة.