كرم جبر بعد أداء اليمين الدستورية: أكمل ما بدأه رئيس الأعلى للإعلام السابق

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد بذل مجهودًا كبيرًا خلال فترة رئاسته للمجلس، مشيرًا إلى أنه يكمل ما بدأه «مكرم»، خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أنه سيسعى لتنظيم الإعلام والقضاء على الخلل، إضافة إلى تقديم صورة جيدة عن الإعلام المصري الراقي، واصفًا الإعلام المصري بأنه كان «عملة مثل الذهب».

وأكد أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مستقل ولا يتبع لأي جهة ولا وزارة وإنما يتبع الدستور، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا كاملًا بين المجلس والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام على قدم المساواة.

وذكر أن «العلاقة بين المجلس والهيئتين جيدة وهناك تواصلًا وحوارًا»، متابعًا: «لن يكون هناك تعارض بين عمل الهيئات الثلاث ولن يُمارس أحد نوع من السيطرة، وستكون هناك اجتماعات دورية مشتركة، حتى يتولى كل طرف مسؤوليته».

وأدى كرم كامل إبراهيم جبر، اليمين القانونية رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق محمد الشوربجي، رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة، وحسين جمال عبد القادر زين، رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام، أمام مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد.