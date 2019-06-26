تركيا تسجل 1148 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 1148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، و19 حالة وفاة.



ونقلًا عن وكالة الأنباء التركية، مساء الأحد، أشارت «الصحة التركية» إلى تسجيل 1188 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 180 ألفًا و680.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 530 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 11 مليون إصابة.