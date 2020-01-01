بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية في كرواتيا

بدأ اليوم الأحد التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة في كرواتيا، في ظل عودة لتفشي فيروس كورونا وتوقعات بتحقيق أبرز كتلتين لنتيجة مقاربة.

ومن المتوقع أن يفوز الائتلاف الذي يقوده الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارضة بمعظم المقاعد، ولكن الاحتمالات أقوى بأن يجد حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي الحاكم المحافظ على حلفاء.

ومن المرجح أن يأتي في المرتبة الثالثة ويكون له دور مؤثر ، المغني السابق ميروسلاف سكورو وحزب الوطن اليميني الذي ينتمى له، الذي يعد شريكا طبيعيا للاتحاد الديمقراطي الكرواتي.

ومن المتوقع أن تحصل عدة أحزاب أصغر على 5% وتفوز بـ 140 مقعدا في 10 وحدات انتخابية، بجانب ثمانية مقاعد مخصصة للأقليات العرقية و ثلاثة للناخبين المغتربين.

وكان رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش قد قام بتغيير موعد إجراء الانتخابات إلى موعد أبكر لكي يستفيد من ما يبدو أداء جيدا في مواجهة فيروس كورونا، وتجنب إجراء هذه الانتخابات في الوقت الذي تبدو فيه التداعيات الاقتصادية لتفشي الفيروس في أقوى صورها.