توريد 130 ألف طن قمح بالغربية

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إنه تم توريد 130 ألفا و872 طنا و863 كيلو قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة حتى مساء اليوم الأحد، منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل الماضي.

وأفاد المهندس علي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن وارد اليوم بلغ 621 طنا و687 كيلو، وتم توريد 25 طنا و84 كيلو للمطاحن، و 295 طنا و 940 كيلو للشركة المصرية ، و 300 طن و 663 كيلو للبنك .

وأوضح أن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح للموسم الحالي بمحافظة الغربية تبلغ 130 ألفا و703 أفدنة بعد التدقيق، مشيرا إلى انتظام أعمال التوريد واستلام المحصول.