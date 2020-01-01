وكيل وزارة الصحة بقنا: مستشفيات العزل بالمحافظة تؤدي خدمة طبية متميزة لمصابي كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أ ش أ

قال وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور راجي تواضروس إن مستشفيات العزل والبالغ عددها 7 على مستوي المحافظة تؤدي خدمة طبية متميزة للغاية لمصابي فيروس كورونا المستجد، طبقا لبروتوكول وزارة الصحة وتحقق معدلات شفاء عالية.

وأشاد وكيل الصحة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال تفقده لمستشفى عزل فرشوط مساء اليوم السبت، للاطمئنان على سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية ومتابعة التجهيزات الجديدة بالمستشفى - بجهود الأطقم الطبية والأطقم المعاونة في تقديم أفضل رعاية طبية لمصابي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنه يخضع للعلاج بمستشفي فرشوط 45 مريضا فيما تعافى وخرج من المستشفي 131 حالة منذ تحويلها لمستشفى عزل.. داعيا المواطنين بضرورة الالتزام الجاد باتباع الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة والحد من إقامة الأفراح وسرادقات العزاء للحد من انتشار الفيروس.