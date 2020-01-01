تحديد موعد البطولة الأفريقية لألعاب القوى في الجزائر

كشف تقرير إخباري اليوم الأحد، أن الاتحاد الجزائري والاتحاد الإفريقي لألعاب القوى حددا موعد النسخة الـ22 من البطولة الأفريقية لألعاب القوى للكبار المقررة في الجزائر.

وكان يفترض ان تقام البطولة بين 24 و28 يونيو 2020، لكن تفشي فيروس كورونا المستجد أجبر اللجنة المنظمة بعد التشاور مع الاتحاد الإفريقي لألعاب القوى على تأجيلها إلى العام المقبل.

ونقل الموقع الاخباري الالكتروني "سبورتس نيوز ديزاد" عن حكيم ديب، رئيس الاتحاد الجزائري لألعاب القوى، قوله إن البطولة ستقام في الفترة من 25 إلى 29 مايو 2021.

ورجح ديب، اقامة البطولة على ملعب مدينة وهران الجديد غربي الجزائر ونقلها من العاصمة الجزائرية، حتى تكون بروفة للجنة تنظيم ألعاب البحر المتوسط المقررة بذات المدينة صيف 2022.