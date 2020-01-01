طوكيو تسجل 111 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم

ذكرت مصادر في حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، أنه تم تأكيد 111 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة اليوم الأحد، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم.

وهذا اليوم الرابع على التوالي لحالات إصابة تتجاوز أكثر من مئة، لترتفع حصيلة الإصابات في طوكيو إلى 6765.

وينصح المسؤولون المواطنين بعدم السفر إلى مقاطعات أخرى، ما لم يكن ذلك ضروريا وعاجلا.

كما يحثون المواطنين على توخي الحذر، عندما يرتادون أماكن الترفيه الليلي، حيث تم تسجيل عدد من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا.