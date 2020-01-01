وزير الداخلية الألماني: يتعين على مزيد من الدول الأوروبي المشاركة في استقبال المهاجرين

دعا وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر المزيد من دول الاتحاد الأوروبي للمشاركة في استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من البحر المتوسط.

وأشار زيهوفر في تصريحاته لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد إلى أنه ليس هناك سوى خمس إلى ست دول فقط تشارك في ذلك، وقال: "لا يمكن أن يظل الأمر كذلك".

وأعرب الوزير الألماني عن أمله في أن يتوصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق سياسي في مجال الهجرة في إطار تولي ألمانيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، وأوضح أنه يندرج ضمن ذلك تحقيق فحص أولي لطلبات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وكذلك إتمام الإعادة "الفورية" لأي أشخاص يبدو أن طلب الحماية الخاص بهم غير مبرر.

وتابع زيهوفر قائلا: "فقط الأشخاص الذين يمكنهم جعل طلب الحماية جديرا بالتصديق به ، سيتم توزيعهم داخل الاتحاد الأوروبي".

يشار إلى أن ألمانيا تولت رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي منذ الأول من تموز/يوليو الجاري ولمدة ستة أشهر، وبذلك يمكنها التأثير على جدول الأعمال السياسي للاتحاد.

وسيرأس وزير الداخلية الألماني في هذا الوقت الاجتماعات مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أنه لا يحدث أي أوجه تقدم تقريبا في إصلاح سياسة اللجوء والهجرة الأوروبية منذ أعوام. ويعد توزيع اللاجئين هو النقطة الخلافية بين الدول الأوروبية، فهناك دول مثل المجر والتشيك والنمسا ترفض تماما استقبال أشخاص بشكل ملزم. ومن أجل حل هذا الخلاف، كانت المفوضية الأوروبية تعتزم عرض مقترحات إصلاح جديدة لكي تتفاوض دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي بشأنها. ولكن المفوضية أرجأت ذلك بالفعل أكثر من مرة، أخرها بسبب المفاوضات الجارية بشأن الشؤون المالية للاتحاد الأوروبي.