الانتخابات البرلمانية في كرواتيا تشهد منافسة قوية

بدأت عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية في كرواتيا بوتيرة بطيئة، في ظل منافسة قوية بين أكبر حزبين في البلاد، في الوقت الذي تواجه فيه تفشي جديد لفيروس كورونا.



وقالت لجنة الانتخابات إن نسبة المشاركة في الانتخابات بحلول الساعة الحادية عشر ونصف صباحا بالتوقيت المحلي (0930 بتوقيت جرينتش) بلغت 18%، أقل بنسبة طفيفة من النسبة التي تم تسجيلها في نفس التوقيت خلال انتخابات 2016، التي سجلت إجمالي نسبة مشاركة بلغت 6ر52%.



ومن المتوقع أن يفوز الائتلاف الذي يقوده الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض بمعظم المقاعد، ولكن الاحتمالات أقوى بأن يجد حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي الحاكم المحافظ حلفاء.



ومن المرجح أن يأتي في المرتبة الثالثة ويكون له دور مؤثر ، المغني السابق ميروسلاف سكورو وحزب الوطن اليميني الذي ينتمى له، الذي يعد شريكا طبيعيا للاتحاد الديمقراطي الكرواتي.



ومن المتوقع أن تحصل عدة أحزاب أصغر على 5% وتفوز بـ 140 مقعدا في 10 وحدات انتخابية، بجانب ثمانية مقاعد مخصصة للأقليات العرقية وثلاثة للناخبين المغتربين.



وكان رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش قد قام بتغيير موعد إجراء الانتخابات إلى موعد أبكر لكي يستفيد من ما يبدو أداء جيدا في مواجهة فيروس كورونا، وتجنب إجراء هذه الانتخابات في الوقت الذي تبدو فيه التداعيات الاقتصادية لتفشي الفيروس في أقوى صورها.



ولكن الفيروس عاد في الوقت الحالي، وفقد حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي الميزة الطفيفة التي كانت يتمتع بها أمام الحزب الاشتراكي الديمقراطي في استطلاعات الرأي.



وكان بلينكوفيتش قد قال الخميس الماضي إن تفشي فيروس كورونا تحت السيطرة، وأعرب عن ثقته من أنه سوف يفوز بأصوات كافية لتشكيل حكومة جديدة.



وفي نفس اليوم، أزالت سلوفينيا كرواتيا من قائمة الدول التي وضعها الاتحاد الأوروبي للدول الأمنة من فيروس كورونا، وفرضت بروتوكولات سلامة على أي شخص يصل من كرواتيا، ابتداء من أمس السبت.



ويتعين على الناخبين ارتداء الكمامات لدى دخول مراكز الاقتراع، كما يجب عليهم استخدام أقلامهم الخاصة للتصويت في أوراق الاقتراع. وقال متحدث باسم اللجنة الانتخابية إنه يمكن للناخبين في العزل بسبب إصابتهم بفيروس كورونا التصويت عبر ناخب يقومون بتفويضه، ولكن 55 شخصا فقط تقدموا بطلب لفعل ذلك.



وسوف تتركز المهمة الأساسية للحكومة المقبلة على مواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا. ويذكر أن كرواتيا تعتمد بصورة كبيرة على السياحة، أحد القطاعات الاكثر تضررا من فيروس كورونا.



ويحق لنحو 8ر3 مليون ناخب مسجل الإدلاء بأصواتهم حتى الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، ومن المتوقع أن تصدر نتائج استطلاع رأي الناخبين لدى الخروج بعد فترة قصيرة من إغلاق مراكز الاقتراع.