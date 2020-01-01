رحلت عن عالمنا اليوم الفنانة الكبير رجاء الجداوي عن عمر قارب الـ82 عاماً، وذلك بعد تعرضها للإصابة بفيروس كورونا، بعد أن أتمت تصوير دورها في مسلسل "لعبة النسيان"، ليكون آخر أعمالها في مسيرتها الفنية الطويلة، والتي جاوزت 300 عمل بين السينما والدراما والمسرح.

ولدت الجداوي بالقاهرة لعائلة متوسطة، كما كانت تصفها، لكن الطابع الأرستقراطي الذي لازمها، اكتسبته من إقامتها الطويلة مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا، فتلقت تعليمها بمدرسة "الفرانسيسكان" للراهبات، لتتخرج وتعمل بالترجمة في إحدى شركات الإعلانات.

ومع فوزها بلقب ملكة جمال القطر المصري في عام 1958، جذبت أعين المخرجين، لتبدأ خطوتها بالمشاركة في فيلم "دعاء الكروان" للفنانة الكبيرة فاتن حمامة، بدور عائشة الفتاة الجميلة الرقيقة.

فكان جمالها هو بوابتها للدخول في عالم الفن، وقد يتراجع هذا الجمال بفعل عوامل الزمن وكبر السن؛ لكن حالة رجاء كانت استثنائية؛ فكما بدأت عرفها الجمهور طوال مسيرتها وفي أواخر أعمالها جميلة وبراقة، صاحبة حس راقي لا يعتمد على جمال الشكل فقط.

وبسؤالها في أحد اللقاءات التليفزيونية عن سبب رفضها لإجراء عمليات التجميل، أجابت الجداوي بأنها متصالحة مع عمرها، وتحب التجاعيد؛ لأنها بمثابة "ملف" لها يجمع كل مشوار حياتها الكبير.

وتضيف الجداوي أن كل تجعيدة تحمل معها حكاية نجاح من حياتها، تريد أن تتذكرها، وأن القلب هو الأولى بأن يظهر بمظهر الشباب؛ إذ من غير الطبيعي أن نجري له عملية "شد" !

وأوضحت الجداوي أن موقفها من "عمليات التجميل" يخصها هي فقط؛ إذ أن إجرائها يكون له نتيجة جيدة على بعض زميلاتها من الوسط الفني، ويكون مصدر سعادة لها، ملخصة الموضوع " بكل زميلاتي حلوين".

وعن النصائح التي تلقتها بشأن إجراء عملية تجميل، ذكرت موقفاً لها مع الفنانة مديحة كامل في أحد الأعمال التي جمعتهما، وأثنت كامل على جمال رجاء؛ لكنها علقت بأنها في حاجة لتغيرات بالوجه وغيره، لترد عليها الجداوي بطريقة كوميدية "وكده فاضل إيه يا أختي ؟!"

