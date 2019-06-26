قلق حكومي حيال سلسلة وقائع التطرف اليميني في قيادة القوات الخاصة الألمانية

أعربت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور عن قلقلها حيال سلسلة وقائع التطرف اليميني داخل قيادة القوات الخاصة في الجيش الألماني.



وفي لقاء مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، قالت زعيمة حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الأحد إنها قضية لا تخص قيادة القوات الخاصة وحدها بل الجيش الألماني كله بالإضافة إلى قوات الأمن الأخرى. وتابعت كرامب-كارنباور أن هذه القضية تمس أيضا مصداقية الدولة في نهاية المطاف.



وقالت الوزيرة: "إذا كان هؤلاء الذين يدافعون عن الديمقراطية المنيعة وإذا كان هؤلاء الذي أدوا يمينا رسمية أو قدموا تعهدا بالاستعداد إذا تطلب الأمر، وهذا ينطبق بالذات على قيادة القوات الخاصة، بأن يغامروا بحياتهم من أجل الدستور، وإذا كان هؤلاء لديهم بين صفوفهم حالات لنساء ورجال يقاتلون ضد هذا الدستور، ويتضح فيهم التطرف اليميني، فإن هذا يهدد استقرار الديمقراطية برمتها".



وفي إشارة إلى الإصلاحات المزمعة في قيادة القوات الخاصة، قالت كرامب-كارنباور إنها قبلت المهمة بكل قوة وستنفذها بكل عواقبها.



وكانت الوزيرة أعلنت عن إعادة هيكلة جذرية لقيادة القوات الخاصة، وقد تم حل سَرِيَّة بالكامل، وقد منحت الوزارة قوات النخبة مهلة حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل لإثبات إتمام الإصلاحات وفي حال لم يحدث ذلك، فإن من الممكن حلها بالكامل.