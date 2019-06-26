المغرب يسجل 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 14 ألفًا و215 في البلاد.



ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الأحد، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل ثلاث وفيات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 235.



ولفتت الوزارة إلى تسجيل 396 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 9725.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 530 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 11 مليون إصابة.