وفاة قائد الناحية العسكرية الرابعة بالجيش الجزائري

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، وفاة اللواء حسان علايمية قائد الناحية العسكرية الرابعة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، أن اللواء علايمية، وافته المنية اليوم الأحد بالمستشفى المركزي للجيش "محمد الصغير انقاش" إثر مرض عضال.

وأوضح البيان: "وبهذا المصاب الجلل، يتقدم عبد المجيد تبون رئيس الجزائر، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، بأصدق التعازي والمواساة لعائلة المرحوم وكل أفراد الجيش الوطني الشعبي، متضرعا إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنانه".

وأضاف البيان أن الفريق السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري تقدم بتعازيه الخالصة إلى أسرة اللواء الراحل وأقاربه وكل من عرف الفقيد، راجيا من الله العلي القدير أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتولى اللواء علايمية قيادة الناحية العسكرية الرابعة في أغسطس 2018.

وتضم الناحية العسكرية الرابعة: التي يوجد مقر قيادتها ولاية ورقلة (شرق)، قطاعات ولايات ورقلة وبسكرة والأغواط والوادي وغرناطة وإليزي.