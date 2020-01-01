برلين تضاعف إعاناتها للمعاقين الخاصة بتخفيض ضريبة الدخل

تعتزم الحكومة الألمانية مضاعفة إعاناتها المخصصة لتخفيض ضريبة الدخل بالنسبة للمعاقين.



وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال اولاف شولتس، وزير المالية الألماني إن "الحكومة الألمانية ستضاعف القيمة الأساسية التي يتم احتسابها في ضرائب الدخل للمعاقين".



وحسب الصحيفة، فإن هذه القيمة الأساسية التي يتم احتسابها سنويا في الضريبة بدون مراجعة حال كل فرد على حدة، سترتفع من 3700 إلى 7400 يورو، ما سيرفع تكاليفها لتقارب مليار يورو في العام.



ومن المنتظر أن يقر مجلس الوزراء هذه الخطوة في الصيف الحالي على أن يقرها البرلمان في وقت لاحق من العام.



من جانبه، قال يورجن دوزل مفوض الحكومة للمعاقين إن هذه القيمة الأساسية لم يتم رفعها "منذ أكثر من 40 عاما".