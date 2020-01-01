نائب صيني: لا يوجد خطط لوضع إضافات على قانون الأمن القومي الخاص بهونج كونج

قال تام يو تشونج، العضو المعني بشؤون هونج كونج في اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب إن بكين لا تعتزم وضع أي إضافات على قانون الأمن القومي الجديد المثير للجدل لمدة عام على الأقل.

وتأتي تعليقات تام لإذاعة هونج كونج المحلية بعد يومين من تصريحات دينج زهونج هوا مدير مكتب علاقات هونج كونج وماكاو قال فيها إن اللجنة لديها السلطة لتجريم الجرائم الاخرى التي لم يشملها قانون الأمن القومي.

وأكد تام أنه على الرغم من أن " اللجنة الدائمة لديها الحق" في التعديل أو الإضافة للقانون، فإنه ليست هناك خطط لفعل ذلك.

ويقول المنتقدون إن القانون، الذي يستهدف الانفصال والتخريب والتآمر مع قوى أجنبية، سوف تستخدمه بكين كسلاح لقمع المعارضة في هونج كونج، التي تشهد مظاهرات منذ العام الماضي.

وقال تام إن القانون لم يؤثر على حرية التعبير في المدينة، على الرغم من حظر شعار احتجاجي شهير وسحب المكتبات العامة لكتب من تأليف نشطاء وسياسيين مطالبين بالديمقراطية.

وكانت مكتبات قد أدرجت ما لايقل عن تسعة كتب، تشمل كتب للناشط البارز جوشوا وونج والسياسية تانيا تشان في قائمة الكتب" الخاضعة للمراجعة" أمس السبت.

وقال وونج في تغريدة إن فرض الرقابة على كتبه، التي جرى نشرها قبل أعوام من نشأة الحركة المناهضة لترحيل المطلوبين للبر الرئيسي في هونج كونج تظهر" إن قانون الأمن الجديد يفرض أيضا نظام رقابة يماثل النظام في البر الرئيسي على هذه المدينة المالية العالمية".

وقال تان إن الكتب تخضع للمراجعة من أجل ضمان أنها لا تروج للانفصال والارهاب .