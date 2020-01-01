تركيا تعترف أن القصف الذي استهدف قاعدة الوطية بليبيا دمر بعض الأنظمة فيها

اعترفت تركيا أن القصف الذي استهدف قاعدة الوطية بليبيا دمر بعض الأنظمة فيها، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأحد.

وكانت وكالة الأنباء التركية الرسمية «الأناضول»، قد أكدت في وقت سابق من اليوم، صحة التقارير عن تعرض قاعدة الوطية الجوية غرب العاصمة الليبية طرابلس لقصف جوي الليلة الماضية.

ونقلت الوكالة عن مصدر في الجيش قوله إن «القاعدة تعرضت أمس لقصف من قبل طيران حربي مجهول الهوية، وذلك بعد سماع تحليقه في المناطق الجبلية المحيطة بالقاعدة».

وأشار المصدر إلى عدم سقوط أي خسائر بشرية جراء القصف، وأن الغارات استهدفت بعض التجهيزات الخاصة بالقاعدة والتي تم جلبها مؤخرًا لتعزيز القاعدة ومن ضمنها منظومة للدفاع الجوي، لافتًا إلى أنها المرة الأولى التي تتعرض فيها القاعدة للقصف منذ إحكام قوات حكومة الوفاق السيطرة عليها في 18 مايو الماضي.

ويأتي هذا على خلفية تقارير إعلامية أفادت بأن الجيش الوطني الليبي قصف القاعدة ودمر أنظمة دفاع جوي نصبتها تركيا هناك.