السودان: تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ٧٨ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، فيما تم شفاء ١٧ حالة.



وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم /الأحد/ عن التقرير الوبائي ليوم الخميس الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٤٦ إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ٨ ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ٢٤١ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.



وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٩٧٦٧ حالة، بينها ٦٠٨ وفيات، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٤٦٧٣ شخصا.



وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.