هجوم صاروخي جديد في مقر السفارة الأمريكية في العراق رغم الاعتقالات

استهدف صاروخ كاتيوشا المنطقة الخضراء حيث مقر سفارة الولايات المتحدة في بغداد، بحسب ما أعلن الجيش العراقي اليوم الأحج، في هجوم جديد على المصالح الأمريكية بعد أسبوع من عملية اعتقال وإطلاق سراح مقاتلين موالين لإيران على خلفية تلك الهجمات.

وأفادت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش في بيان عن "إطلاق صاروخ نوع كاتيوشا (...) باتجاه المنطقة الخضراء" في بغداد، مشيرة إلى أنه "سقط بجوار أحد المنازل (...) ما أسفر عن جرح طفل"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ومنذ أكتوبر العام الماضي، استهدف أكثر من 33 صاروخا منشآت عراقية تستضيف دبلوماسيين أو جنودا أجانب إضافة إلى السفارة الأمريكية في بغداد.

والأسبوع الماضي، اعتقلت القوات العراقية مقاتلين موالين لإيران على خلفية الهجمات الصاروخية على المصالح الأمريكية في العراق، غير أنها أفرجت عنهم بعد أربعة أيام. ويشير هجوم اليوم إلى أن محاولة إنهاء الهجمات لم تؤت ثمارها.

وأضاف بيان خلية الإعلام الأمني، أن القوات العراقية تمكنت أيضاً من "إحباط هجوم آخر والسيطرة على صاروخ كاتيوشا وقاعدة الاطلاق. وقد تبين أنه كان موجهاً نحو معسكر التاجي" شمال العاصمة.

وتأتي هذه المحاولات غداة قيام السفارة الأمريكية في بغداد باختبار منظومة "سي رام" المضادة للصواريخ، بحسب ما أكد مسؤول أمني عراقي لوكالة الصحافة الفرنسية.

وهذه المنظومة، التي نشرت بداية العام في السفارة الأمركية، تقوم بعملية مسح لأي صاروخ أو مقذوف وتفجره في الهواء بإطلاق آلاف الرصاصات في أقل من دقيقة. ولم يصدر أن تعليق من السفارة الأمريكية بشأن استخدام هذه المنظومة أثناء هجوم اليوم الأحد.