حبس 4 أشخاص لاتهامهم بسرقة متعلقات المواطنين في الأزبكية

قررت نيابة الأزبكية، حبس 4 أشخاص بينهم سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة متعلقات المواطنين الشخصية بالاكراه، وكلفت النيابة بالتحري عن نشاط المتهمين.

وكان اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارا من المقدم محمد رضا، رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية، بتحرير أحد الأشخاص بلاغا بتعرفه على فتاتين أثناء تواجده بمنطقة ميدان رمسيس، وفى أثناء وقوفه بصحبتهما بمنطقة "كوبرى مهمشة" فوجئ بشخصين قاما بتهديده بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهما، واستوليا منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى كرهًا عنه، ولاذوا بالفرار.

وأمر اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بتشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن الفتاتين كونا تشكيلا عصابيا بالتنسيق مع عاطلين، عن طريق استقطاب ضحاياهم وتعدي العاطلين بالسلاح الأبيض لسرقتهم.