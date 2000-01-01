ممثلو الديانات السماوية الثلاث يناشدون بروكسل الإبقاء على مفوضها الخاص لشؤون حرية العقيدة

دعا ممثلو الديانات المسيحية واليهودية والإسلامية، الاتحاد الأوروبي للإبقاء على المفوض الخاص به لشؤون حرية العقيدة.

يُذكر أن المفوضية الأوروبية تحت قيادة أورزولا فون دير لاين تعتزم تسليم المهام الخاصة بهذا المفوض لنائب رئيس المفوضية مارجاريتيس شيناس والمفوض الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون حقوق الإنسان إيمون جيلمور.

وفي تصريحات لإذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، ذكر رئيس المؤتمر الأوروبي للحاخامات، الحاخام الأكبر بنشاس جولدشميت، إن الإجراء الذي تتخذه المفوضية الأوروبية يعد "إشارة خاطئة" في وقت "يدخل فيه اليهود وكذلك أية أقليات دينية أخرى بشكل متزايد في مرمى نار التطرف سواء على الإنترنت أو خارجه ويتم إحباط ممارسة حرية العقيدة"، مضيفا أن حرية العقيدة تعد "قيمة أوروبية".

يذكر أن البرلمان الأوروبي دعا لتأسيس منصب المفوض الخاص للاتحاد الأوروبي لحرية العقيدة في عام 2016 على خلفية المجازر التي قام بها تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، وبناء على ذلك عهد رئيس المفوضية الأوروبية آنذاك، جان كلود يونكر، بهذه المهمة إلى السلوفاكي جان فيجل. ولكن الرئاسة الجديدة للمفوضية قررت حاليا عدم تمديد التفويض.

ومن جانبه، قال الكاردينال جان-كلود هولريش، رئيس لجنة الأساقفة بالاتحاد الأوروبي إن قمع المتدينيين "وصل في بعض الحالات لحجم الإبادة الجماعية لأقليات وجماعات دينية"، ذاكرا أن المفوض الخاص للاتحاد الأوروبي جعل جهود الاتحاد الأوروبي الرامية "للعمل لأجل حرية العقيدة للجميع على مستوى العالم" أمرا ملموسا.

وأعرب أكبر رجل دين أرثوذكسي في ألمانيا، المطران الأرثوذكسي-اليوناني أوجوستينوس، عن تأييده لبقاء هذا المنصب قائلا: "هذه اللامبالاة بين المسيحيين تعد كارثة".

ومن جانبه أعرب أيمن مازيك، رئيس المجلس المركزي للمسلمين بألمانيا، عن أمله في إعادة التفكير لدى المفوضية الأوروبية في هذا الشأن، قائلا: "حرية العقيدة حق إنساني".

وأضاف قائلا: "هذا الحق الإنساني تطأه الأقدام في كثير من الأجزاء بالعالم"، وأشار إلى أنه "صار أكثر أهمية ألا يتم إسكات صوت مثل هذا المفوض الآن بالتحديد"؛ لأن هناك حاليا محاولات لتقييد حرية العقيدة داخل الاتحاد الأوروبي أيضا.