لميس الحديدي ناعية رجاء الجداوي: معقول مش هشوفك تاني؟

نعت الإعلامية لميس الحديدي، الفنانة رجاء الجداوي، التي تُوفيت بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.

وكتبت «الحديدي»، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، اليوم الأحد، «حبيبتي يا جوجو، يا صاحبتي و سندي، ضحكتك اللي ماكانتش بتختفي، ذوقك شياكتك رقيك وقفتك جنبي في كل حاجه حلوة ووحشة، معقول مش هشوفك تاني؟، مش هنضحك و نحكي و نرغي؟، مش هجري علي التليفون أرمي عندك همومي؟، كان عندي أمل للحظة الأخيرة، ربنا يرحمك و يصبرنا علي غيابك».

وتُوفيت الفنانة رجاء الجداوي، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز الـ82 عامًا، في مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية، عقب تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.





حبيبتي يا جوجو، يا صاحبتي و سندي،ضحكتك اللي ماكانتش بتختفي،ذوقك شياكتك رقيك وقفتك جنبي في كل حاجه حلوه ووحشه..معقول مش ح اشوفك تاني؟ مش ح نضحك و نحكي و نرغي؟مش ح اجري علي التلفون ارمي عندك همومي؟ كان عندي امل يا جوجو للحظه الاخيره كان عندي امل..ربنا يرحمك و يصبرنا علي غيابك. pic.twitter.com/ZZf43Rt680 — Lamees elhadidi (@lameesh) July 5, 2020