مجلس الوزراء يعلن تبنيه لحالة أقدم شيال مصري: أي عملية أو علاج يحتاجه هنوفره

قال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، إن لجنة الإسعافات الطبية التابعة للجنة الطبية لمجلس الوزراء لديها مجموعة لرصد الحالات المرضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء السبت، أن لجنة الرصد رصدت حالة عاطف كريم، أقدم شيال مصري الصحية من خلال الإعلام، لافتًا إلى أنه تم التواصل مع نجله.

وتابع أنه عاطف كريم سيذهب صباح اليوم الأحد فى تمام العاشرة والنصف صباحًا إلى مجلس الوزاراء لتقديم أوراقه وتوقيع الكشف الطبي عليه، مستطردًا: «أي حاجة محتاجها أو عملية أو علاج هنوفره»