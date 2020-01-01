مسؤولة بالصحة: لا يوجد دواء أثبت فعالية جازمة في علاج كورونا حتى الآن

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن اللقاحات التي أعلنت بعض الدول عنها لعلاج فيروس كورونا المستجد، لم يتم طرح أحدها للتجربة العملية على المرضى في نطاق واسع إلى الآن.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس السبت، أن جميع اللقاحات تقع في نطاق التجارب السريرية، مؤكدة أنه لا يوجد دواء أثبت فعالية جازمة في علاج كورونا حتى الآن.

وأشارت إلى أن الدولة لن تتأخر في إحضار أي لقاح أو دواء لعلاج الفيروس إذا ظهرت النتائج التجارب السريرية، وتم التأكد من فعالية المصل أو اللقاح، أو عدم وجود مضاعفات أو أعراض جانبية تضر المرضى عند استعماله.

ولفتت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بالصحة إلى أن عقار «أفيجان» الياباني تخطى مرحلة التجارب الإكلينيكية الأولية في مصر، قائلة إن نتائج التجارب في سبيلها للنشر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن تسجيل 1324 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 74 ألفًا و35 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 79 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء؛ ليصبح 20 ألفًا و103 متعافين.