ياسر رزق يتقدم ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد موقعين «إخوانيين»

رزق: حذائي أطهر وأشرف من رأس مرشد الجماعة

تقدم ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة ومؤسسة «أخبار اليوم»، ببلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا ضد جريدة «العربي الجديد» وموقع «رصد» "الإخوانيين" لقيامهما بنشر خبر كاذب عن إجراء تحقيقات مع الكاتب الصحفي بزعم تسهيله حصول رجال أعمال على أراض من الدولة مقابل حصوله على مبالغ مالية تقدر بنحو 80 مليون جنيه على حد ادعاءاتهما الكاذبة.

وصرح ياسر رزق بأن «جماعة الإخوان الإرهابية دأبت حتى أثناء وجودها في الحكم على ملاحقته بالشائعات الكاذبة، وعمدت على إقصائه من منصبه في جريدة الاخبار، ووضعه على قوائم الاغتيالات لموقفه من فسادها السياسي».

وقال إن «هذه الأكذوبة الجديدة تأتي مع حلول الذكرى السابعة لثورة يونيو المجيدة التي شارك فيها بقلمه مع العديد من رجال الإعلام والفكر، وإنها تستهدف ردعه عن مواصلة الكتابة عن جرائمهم في حق الوطن والشعب».

وأضاف أن «سمعته معروفة للكافة في الدولة وأجهزة الرقابة والوسط الصحفي»، مؤكدا أن «حذاءه أطهر وأشرف من رأس مرشد الجماعة وقياداتها وكوادرها وسوف يلاحق المسئولين عن النشر ومن وراءهم بكل التدابير اللازمة».

وأشار إلى أنه «كلف نخبة من رجال القانون والمحاماة وعلى رأسهم سمير صبري باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد "سفالات" صحيفة جماعة الإخوان وموقعها الإلكتروني»، على حد قوله.