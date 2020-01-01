النمنم: للإعلام دور هام في تكوين الشخصية والحفاظ على الهوية

قال حلمي النمم، وزير الثقافة السابق، اليوم الأحد، إن للإعلام دور هام في تكوين الشخصية والحفاظ على الهوية وتوسيع الثقافة واحترام الرأي والحوار، مشيرا إلى أن كل هذه المفاهيم يرسخها الإعلام.

جاء ذلك خلال حفل التخرج الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا والنقل البحري للدفعة الأولى من كلية اللغة والإعلام فرع القرية الذكية عبر تطبيق زووم.

وأكد الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس شبكة قنوات Dmc أن الوعي وبناء الإنسان ليس فقط مسئولية الإعلام بل أيضا مسئولية مشتركة بين المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية.

ورأى الدكتور علي عجوة، أستاذ العلاقات العامة وعميد إعلام القاهرة الأسبق أن هناك صراع بين الإعلام التقليدي ممثل في الصحف والإذاعة والتلفزيون والإعلام الحديث بالمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وهو ما اتفقت معه الأستاذة الدكتورة درية شرف الدين وزيره الاعلام الاسبق التي أكدت أهمية مواكبة التطورات الحديثة.

شهد حفل التخرج الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وضمت لجان تحكيم المشروعات بالمنتدى مجموعة من أبرز الأكاديميين في علوم الإعلام من العمداء السابقين لكليات الإعلام والممارسين المهنيين من الوزراء السابقين وكذلك من الخبراء الذين يشغلون رِّئاسة مواقع إعلامية مهمة، كما يشهد أعماله عدد من ضيوف الشرف الدوليين.