اتحاد الكرة: سببان وراء تأجيل الإعلان عن جدول الدوري

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة سببين يؤجلان الإعلان عن جدول مسابقة الدوري.

قال العطار "سيتم الإعلان عن جدول الدوري خلال 5 أيام على الأكثر، حيث يتبقى موافقة الجهات الأمنية على موعد المباريات وأماكنها، ولدينا مشكلة ثانية تتعلق بخوض فريق أسوان مبارياته بالقاهرة، فلم يتحدد ملعبه بعد".

وأضاف عبر البرنامج الإذاعي وان تو "هذا ما يعطل الإعلان عن جدول الدوري".

في المقابل، أكد المدير التنفيذي لاتحاد الكرة "لم نحسم قرارنا بشأن مسابقة دوري القسم الثالث، لا يمكن تأكيد أي شيء، وسنحسم الأمر نهاية الأسبوع، سنجتمع بأندية الأقصر ومطروح والدقهلية والمنوفية خلال الأيام القادمة لاستطلاع رغباتهم".

يذكر أن اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق عن استكمال ما تبقى من بطولة الدوري اعتبارًا من يوم 7 أغسطس المقبل، حيث توقفت المسابقة منذ منتصف مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.