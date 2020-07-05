مغني الراب كاني ويست يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلن مغني الراب الأمريكي كاني ويست، وزوج نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، الليلة الماضية، ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، التي يتنافس عليها الرئيس الحالي دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري وجو بايدن عن الحزب الديمقراطي.

ونشر المغني الأمريكي على حسابه في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وحسبما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، على موقعها الإلكتروني قائلا: "يجب علينا الآن أن نحقق وعد أمريكا من خلال الثقة بالله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا، أترشح لرئاسة الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، ألمح زوج كيم كارداشيان، إلى رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2024، واندهش لدى ضحك الجمهور، خلال مهرجان "فاست كومباني" عندما أعلن نيته الترشح.

ورداً على سخرية الجمهور، قال ويست إنه عندما يترشح للرئاسة في 2024: "سنكون قد وفرنا فرص عمل كثيرة، لدرجة أنني لن أركض بل سأمشي للانتخابات الرئاسية".

ويعد ويست داعما للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي سيخوض الانتخابات المقبلة في 2020، حيث كان يحلم سابقا بخلافته في البيت الأبيض بعد انتهاء مدته الثانية، إلا أنه غير مشاريعه بشكل مفاجئ.

وتسبب ويست، في أبريل 2019، في الكثير من الجدل عندما أعلن عبر "تويتر" عن إعجابه بترامب ليجد نفسه في مواجهة العديد من المشاهير، إلا أن الهجوم الكبير الذي تعرّض له جعله يعتذر وينسحب عن مواقع التواصل الاجتماعي.