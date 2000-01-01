الناخبون في الدومنيكان يصوتون في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وسط وباء كورونا

توجه الناخبون في جمهورية الدومنيكان، إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد، في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يلقى وباء فيروس كورونا بظلاله عليها، حيث يمكن تغيير السلطة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن.

وتوقعت استطلاعات الراي أن لويس ابينادر، وهو رجل أعمال "52 عاما" من الحزب الثوري الحديث سيتغلب على جونزالو كاستيلو، مرشح حزب تحرير الدومنيكان في جمهورية الدومنيكان، الذي ينتمي إليه الرئيس دانيلو ميدينا.

والمتنافس الثالث هو الرئيس السابق، ليونيل فيرنانديز من حزب "قوة الشعب" الذي انهزم أمام ميدينا وغادر الحزب الليبرالي في الدومنيكان بعد عقود من انتمائه للحزب.

وألقى وباء فيروس كورونا بظلاله على الانتخابات، حيث أثبتت الاختبارات إصابة ابينادر ويتم تنظيم مسيرات ضئيلة.

تركزت الحملات الانتخابية على برامج لمساعدة هؤلاء المتضررين وبوعود لإنعاش الاقتصاد.

وستجرى الانتخابات وسط إجراءات السلامة الصحية، لكن منتقدين يرون أنها مقامرة صحية لـ5ر7 مليون ناخب، يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.