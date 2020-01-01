هاني رمزي ناعيا رجاء الجداوي: كانت بمثابة أم لنا كلنا

تقدم الفنان هاني رمزي، بتعازيه لكل المصريين والفنانين، في وفاة الفنانة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية اليوم الأحد، إثر ٱصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال «رمزي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، إن الفنانة الراحلة كانت بمثابة أم لكل الفنانين، متابعًا: «كان عندي أمل كبير إن ربنا هينجدها لأن رجاء قوية واتغلبت على آلام كتير».

واختتم حديثه متوجهًا إلى الله بالدعاء بأن يرحم الفنانة الراحلة ويغفر لها.

وشيعت ظهر الأحد، جنازة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، والتي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز الـ82 عامًا، بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية بالعناية المركزة، عقب تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وتلقت «الجداوي» العلاج من فيروس كورونا بمستشفى أبوخليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية منذ أكثر من شهر وأجريت لها ثلاث مسحات أكدت استمرار إيجابية الإصابة بالفيروس، وحصلت على جرعة بلازما دم المتعافين من الفيروس مقسمة على حقنتين.

ونُقلت إلى العناية المركزة في الثاني من يونيو الماضي، بعد تعرضها لضيق في التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم.