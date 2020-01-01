الصين: التجربة الأردنية في مكافحة فيروس كورونا تستحق التعلم

قال السفير الصيني لدى الأردن بان ويفانغ، إن التجربة الأردنية في مكافحة فيروس كورونا المستجد تستحق التعلم باعتبارها الدولة التي تتمتع بأفضل سيطرة على الوباء من بين الدول العربية، وإن بلاده تتطلع إلى العمل والتعاون مع الأردن لتعميق الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية.

وأشار السفير الصيني -في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بمناسبة الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، المزمع عقده عبر آلية التواصل المرئي، غدا الإثنين- إلى أن الاجتماع يعتبر فرصة مناسبة لتعزيز الوحدة العربية الصينية ضد وباء كورونا المستجد والتعاون في خلق إنجازات جديدة في التنمية.

وأضاف أن التحدي الضخم الذي أحدثه الفيروس الجديد، هو تحذير بأنه لا يمكن لأي بلد أن يكون بمعزل عن الآخر، وأن مستقبل ومصير الصين والوطن العربي مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، مشيرا إلى التضامن الذي أبدته الدول العربية مع الصين لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد أن الصين قدمت الإمدادات الطبية لمجموعة من الدول العربية، وتبرعت بما مجموعه 8,4 مليون قناع من مختلف الأنواع للدول العربية، وما مجموعه 1.1 مليون شريحة اختبار، ونحو 300 ألف قطعة من الملابس الواقية.

وأوضح السفير الصيني أن بلاده كانت دوما مؤيدة قوية لقضية الشعب الفلسطيني العادلة، وقدمت المساعدات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين، مبينا أنه وفي ظل الوضع الجديد تحتاج الصين والدول العربية إلى التكاتف أكثر من أي وقت مضى، للاستفادة من منصة منتدى التعاون الصيني العربي، والاستفادة من التحديات الحالية والمستقبلية التي قد تنشأ.