المغنى الكندى نيل يونج ينتقد ترامب لاستخدامه مقاطع من أغانيه

انتقد المغنى الكندى نيل يونج، 74 عاما، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بسبب استخدامه لمقاطع من أغانيه خلال أحاديثه الأخيرة لأنصاره عند نصب جبل راشمور بالقرب من مدينة كيستون بولاية داكوتا الجنوبية الأمريكية.

وأعلن يونج استياءه قائلا على موقع تويتر السبت: «لا أوافق على ذلك، واتباع هذا السلوك معى ليس على ما يرام».

وكان سكان الولاية الأصليين اعترضوا على قدوم ترامب إلى منطقتهم، حيث يعتبرون المرتفعات السوداء حول النصب الوطنى فى جبل راشمور مقدسة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

ألقى ترامب أمام صخرة مهيبة كلمة أمام آلاف الأنصار فى يوم الاستقلال الأمريكى وأمامه رءوس أربعة رؤساء أمريكيين سابقين منحوتة من الصخر.

يعتبر يونج مؤيدا للحزب الديمقراطى عن قناعة تامة ويعيش فى كاليفورنيا ويتمتع أيضا بالجنسية الأمريكية إلى جانب الكندية.

وأعرب يونج عام 2016 عن استيائه التام من استخدام ترامب لأغانيه خلال حملته الانتخابية.