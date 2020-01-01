دفن جثمان رجاء الجداوي بمقابر البساتين

قالت أميرة حسن مختار، الإبنة الوحيدة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إن جثمان والدتها سوف يدفن اليوم بمقابر البساتين بالقاهرة، عن طريق فريق من الطب الوقائي، وأنها في الطريق إلى مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بمحافظة الإسماعيلية، لتنهي كافة الإجراءات اللازمة لتسلم الجثمان.

وتوفت الفنانة رجاء الجداوي قبل قليل، عن عمر ناهز 82 عاما، بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية بالعناية المركزة، عقب تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وقد دخلت الفنانة رجاء الجداوي العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبى بالإسماعيلية، بعد تدهور حالتها الصحية، أكثر من مرة.

وأعلنت أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوى، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" عن وفاة والدتها، حيث كتبت: "مامي في ذمة الله".

وكانت الفنانة رجاء الجداوى مصابة بفيروس كورونا المستجد، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها منذ فترة وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية إلى أن تم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي، إلى أن وافتها المنية؛ بعد صراع مع فيروس كورونا استمر لنحو 43 يوما.